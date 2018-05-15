Захисник київського Динамо потрапив в заявку збірної Португалії на ЧС-2018

Віторину Антунеш зараз перебуває в оренді в іспанському Хетафе.

Тренерський штаб збірної Португалії оприлюднив розширену заявку команди на ЧС-2018, в яку потрапив захисник київського Динамо Віторину Антунеш. Всього у заявці команди Фернанду Сантуша 35 гравців, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Португалії. Антунеш зараз перебуває в оренді в іспанському клубі "Хетафе". Повний список гравців: Воротарі: Антоні Лопеш (Ліон, Франція), Бету (Гезтепе, Туреччина), Руй Патрісіу (Спортинг); Захисники: Виторину Антунеш ("Хетафе", Іспанія), Бруну Алвеш ("Рейнджерс", Шотландія), Седрік Соареш (Саутгемптон, Англія), Жоау Канселу (Інтер, Італія), Жозе Фонте (Далянь Ифан, Китай), Луїш Нету ("Фенербахче", Туреччина), Маріу Руй (Наполі, Італія), Нелсон Семеду (Барселона, Іспанія), Пепе ("Бешикташ", Туреччина), Рафаел Геррейру (Борусія Д, Німеччина), Рікарду Перейра (Порту), Роланду (Марсель, Франція), Рубен Діаш (Бенфіка); Півзахисники: Адрієн Сілва (Лестер, Англія), Андре Гомеш (Барселона, Іспанія), Бруну Фернандеш, Вілліам Карвалью (обидва — Спортинг), Жоау Маріу (Вест Хем юнайтед, Англія), Жоау Моутінью (Монако, Франція), Мануель Фернандеш (Локомотив, Росія), Рубен Невеш (Вулверхемптон, Англія), Сержіу Олівейра (Порту); Форварди: Андре Сілва (Мілан, Італія), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Англія), Кріштіану Роналду (Реал, Іспанія), Едер (Локомотив, Росія), Желсон Мартінш (Спортинг), Гонсалу Гедеш (Валенсія, Іспанія), Нані (Лаціо, Італія), Паулинью (Брага), Рікарду Куарежма ("Бешикташ", Туреччина), Роні Лопеш (Монако, Франція) Збірна Португалії виграла чемпіонат Європи-2016. На ЧС-2018 в групі португальську збірну чекають матчі проти Іспанії (15 червня), Марокко (20 червня) та Ірану (25 червня). Чемпіонат світу-2018 з футболу пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter