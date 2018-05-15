НСК "Олімпійський" закрили до фіналу Ліги чемпіонів (відео)
11:08, 15 травня 2018Футбол
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Головний матч європейського клубного сезону відбудеться 26 травня.
З вівторка, 15 травня, на НСК "Олімпійський" заборонений вхід для всіх, крім персоналу, який буде готувати арену до фіналу Ліги чемпіонів.
Доступ на арену відкриють лише через кілька днів після проведення матчу, повідомляє ТСН. Проспорт.
Активно готують і фан-зони в центрі міста. Їх у столиці буде цілих чотири. Перегляд матчу запланували лише в одній - на Контрактовій площі.
Стадіон "Олімпійський" закрили до фіналу Ліги чемпіонів
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