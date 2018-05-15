НСК "Олімпійський" закрили до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

11:08, 15 травня 2018
Футбол
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Доступ на арену відкриють лише через кілька днів після проведення матчу, повідомляє ТСН. Проспорт.

Активно готують і фан-зони в центрі міста. Їх у столиці буде цілих чотири. Перегляд матчу запланували лише в одній - на Контрактовій площі.

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Теги: #НСК Олімпійський#фінал Ліги чемпіонів у Києві