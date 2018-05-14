Павелко віддав Кубок Ліги чемпіонів своїй доньці - соцмережі

Фото, на якому донька президента ФФУ грається з трофеєм, шокувало користувачів соцмереж.

Президент ФФУ Андрій Павелко “віддав“ Кубок Ліги чемпіонів своїй доньці Лізі Чаус.

Відповідне фото опубліковано в одному з пабликів Facebook.

“Коли бюджет Федерації Футболу вважаєш своєю власною кишенею, то чому не вважати Кубок ліги чемпіонів іграшкою для улюбленої доньки?“, - пише автор публікації.

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“І в той час як кожен футболіст і, вже тим більше футбольний фанат (Ви бачили величезні черги і кількість охорони в ТЦ "Гулівер", що стоять там заради однієї фото...), тільки і може, що мріяти доторкнутися до бажаного Кубку, дітки, нехай і не кревні, багатих батьків можуть грати з Кубком, як із звичайною іграшкою. Для пана Павелка немає нічого святого: ні в країні, ні у футболі“, - зазначив автор.

За даними джерела, фото зроблено в люксовому Рейндж Ровері Катерини Чаус - цивільної дружини Андрія Павелка.

“Мені здається, що складно придумати більш красномовний плювок в обличчя НАБУ, F. C Real Madrid і Liverpool FC одночасно“, - підсумував автор публікації.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня на Хрещатику відбулася урочиста передача Кубка Ліги Чемпіонів столиці України. Церемонію відвідали кілька тисяч уболівальників, а для того, щоб сфотографуватися з трофеєм, необхідно було витримати довжелезну чергу.