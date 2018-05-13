Онлайн відео-трансляція Зоря - Динамо: Прем'єр-ліга, 31-й тур
19:27, 13 травня 2018Футбол
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У Запоріжжі проходить матч 31-го туру УПЛ за участю команд першої шістки.
ua-football.com
Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Зоря" приймає "Динамо".
"Зоря" веде боротьбу за бронзові медалі, відстаючи від "Ворскли", яка йде на третьому місці, на 2 очки.
"Динамо" - на другому місці (67 очок).
Матч розпочнеться о 19.30.
ТВ-трансляція - телеканал "2+2".
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