Онлайн відео-трансляція Зоря - Динамо: Прем'єр-ліга, 31-й тур

19:27, 13 травня 2018
Футбол
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ua-football.com

"Зоря" веде боротьбу за бронзові медалі, відстаючи від "Ворскли", яка йде на третьому місці, на 2 очки.

"Динамо" - на другому місці (67 очок).

Матч розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".

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Теги: #УПЛ-2017/18