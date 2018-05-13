Футболісти Вереса хочуть піти з клубу після наказу не грати з Шахтарем

Багато футболістів не згодні з рішенням клубу зірвати матч з "Шахтарем" і тепер будуть ініціювати розірвання контрактів, так як не бачать свого майбутнього в команді з таким керівництвом.

Скандал навколо зірваного матчу "Шахтар" - "Верес", який міг стати чемпіонським, набирає обертів.

Сьогодні о 5 годині ранку "Верес" повернувся у Винники. Автобус з командою зустрічали журналісти каналів "Футбол", повідомляє Террикон. Побачивши пресу, в рівненському клубі не відразу стали відкривати двері автобуса, а коли через кілька хвилин футболісти все ж стали виходити з салону, багато з них закривали обличчя від телекамери.

За словами клубного лікаря Виркуна, він не знає, де отруїлися дев'ятеро футболістів - чи ввечері в готелі, або на автозаправці по дорозі до Харкова. Коли гравці почали скаржитися на погане самопочуття, він поставив їм крапельницю, забезпечив медикаментами (левоміцитин, активоване вугілля та ін), а потім звернувся до керівництва за подальшими інструкціями. Керівництво наказало повертатися у Винники.

Звертатися до лікарів в Харкові "Верес" не став - за словами лікаря, клуб не хотів розводити паніку і залучати санепідемстанцію. За інформацією джерел каналів "Футбол", по приїзду додому в госпіталь для здачі аналізів звернулися четверо футболістів "Вереса".

Крім того, як стало відомо "Футбол NEWS", багато футболістів не згодні з рішенням клубу зірвати матч з "Шахтарем" і тепер будуть ініціювати розірвання контрактів, так як не бачать свого майбутнього в команді з таким керівництвом.

Пізніше видання SportArena повідомило, що чартерний рейс з гравцями Вереса приземлиться у Харкові близько 15:20. Орієнтовний час вильоту літака з рівнянами з аеропорту Данила Галицького у Львові — 14:00.

Раніше стало відомо, що Верес вирішив повернутися в Харків до матчу з Шахтарем, незважаючи на отруєння дев'ятьох футболістів. Причини рішення відправити команди назад на поєдинок невідомі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні дев'ять гравців Вереса отруїлися перед матчем з "Шахтарем". Через масове харчове отруєння Верес просив про перенесення матчу 31-го туру проти донецького Шахтаря, і в Прем'єр-лізі були готові піти назустріч клубу. Тим не менш, пізніше в УПЛ вирішили, що ситуацію не можна вважати форс-мажором

Матч повинен відбутися сьогодні в Харкові. Початок гри о 19.30.