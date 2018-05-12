Олімпік - Чорноморець - 1:0: донеччани вирвали перемогу на передостанній хвилині гри

Єдиний гол у матчі був забитий на 89-й хвилині.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" приймав одеський "Чорноморець" і вирвав перемогу в кінцівці матчу.

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив у приблизно рівній боротьбі з незначною перевагою донеччан. Але, реалізувати його в гол гравці "Олімпіка" не могли до самої кінцівки гри.

Єдиний гольовий епізод стався на 89-й хвилині, коли Балашовв навісив зі штрафного з лівого флангу, Безрук не зумів перехопити, і м'яч влучив у гравця "Чорноморця" Сергія Люльку від якого... залетів у ворота - автогол.

Вже в доданий арбітром час, на 90+6 хвилині Івіца Жунич відправив м'яч у ворота Олімпіка, але арбітр зафіксував офсайд.

Таким чином, "Олімпік" набрав 36 очок у турнірній таблиці і випередив львівські "Карпати" (34) в боротьбі за 8-9 місця.

У свою чергу, у "Чорноморця" залишилося 26 балів і команда, як і раніше поступається в боротьбі зі "Сталлю" з Кам'янського за 11-12 місця, де аутсайдер турніру безпосередньо вилетить з УПЛ.