Півзахисник "Динамо" Калитвинцев подовжив контракт зі столичним клубом на 2 роки

Нова угода 25-річного футболіста з ФК «Динамо» Київ розрахована до кінця сезону 2019/2020.

Півзахисник «Динамо» Владислав Калитвинцев підписав новий контракт із клубом.

Нова угода 25-річного футболіста з ФК «Динамо» Київ розрахована на два роки – до кінця сезону 2019/2020, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

До київського «Динамо» Калитвинцев потрапив, коли йому було 10 років. Дебютний матч за першу команду провів 9 травня 2010 року в останньому турі чемпіонату України проти запорізького «Металурга» (3:0). Причому, півзахисник не лише відзначився гольовою передачею, коли Артем Мілевський забивав другий м'яч, але й став наймолодшим дебютантом в історії «Динамо» в національній першості. Калитвинцев одягнув біло-синю футболку в 17 років 4 місяці та п'ять днів.

Загалом за «Динамо» Калитвинцев провів 13 матчів (забив 2 м’ячі). У сезоні 2013/2014 на правах оренди виступав за чеський «Слован» (13 матчів), а пізніше - за одеський «Чорноморець» (32 матчі, 5 м’ячів) та луганську «Зорю» (15 матчів, 2 м’ячі).

На початку першої половини нинішнього сезону за луганчан провів 6 матчів та забив 1 м’яч, після чого отримав травму, яка не дозволила йому продовжити виступи. Взимку Владислав повернувся до «Динамо», а зараз уже повністю відновився та з нетерпінням чекає повернення на поле.