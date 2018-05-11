Київські готелі скасовують бронь заради наживи на фіналі ЛЧ — іспанська Marca

Місяці назад готелі спокійно дозволяли бронювати номери за звичайною ціною, але зараз вони розуміють, що можуть заробити набагато більше й вигадують неймовірні причини, щоб скасувати бронь.

Київські готелі скасовують бронь, щоб продати номера за більш високою ціною.

Багато вболівальників, які планують відвідати фінал Ліги чемпіонів у Києві, зіткнулися з проблемою проживання в столиці України, повідомляє Главред з посиланням на іспанське видання Marca.

Часто київські готелі скасовують бронь, щоб віддати номери за більш високою ціною. Місяці назад готелі спокійно дозволяли бронювати номери за звичайною ціною, але зараз вони розуміють, що можуть заробити набагато більше й вигадують неймовірні причини, щоб скасувати бронь.

Іспанське видання Marca наводить кілька прикладів.

Одну людину повідомили, що саме в ті дні, які він зарезервував заздалегідь, в готелі не буде світла й електрики.

Інший готель повідомляє потенційним гостям, що їх комп'ютерна система дала збій і раніше заброньовані номери стали доступними для вибору. Звичайно ж, постраждали тільки ті люди, які бронювали 25-27 травня.

А є й такі, яким просто скасовують бронь без вказівки причини. Так "пощастило" одному фанату Ліверпуля, який забронював готель за кілька місяців до фіналу.

Раніше повідомлялося, що напередодні фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2017/2018, який пройде на київському стадіоні НСК "Олімпійський", готелі столиці України підняли ціни для туристів приблизно в 100 разів.