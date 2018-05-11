Гравець Шахтаря Степаненко: Матч з Вересом важливіше фіналу Кубка проти Динамо

Півзахисник донецької команди розповів про емоції перед "золотим матчем" гірників.

Тарас Степаненко розповів про успіх у фіналі Кубка і майбутню зустріч чемпіонату УПЛ з «Вересом» на відкритому тренуванні команди.

– Працюємо з позитивними емоціями після перемоги над принциповим суперником, з яким три матчі не вдавалося забити. Провели хороший поєдинок і заслужено виграли. Важливо психологічно відновитися до «Вересу» – можливо, ця зустріч ще важливіше кубкової. Всі готуються серйозно й без ейфорії, - зазначив Степаненко, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

На питання про те, як довго святкували перемогу в Кубку і о котрій відправилися спати, гравець зазначив: "Ми пізно прилетіли. Я був дому десь о пів на третю і відразу ліг".

А на питання про те, чи подарував медаль дітям, гравець підтвердив: "Так, вчора старший син надів її і ходив так весь ранок. Їм це теж приємно".

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На питання про те, чи усвідомлюєте, що буквально за тиждень можна покласти в Кубок медалі чемпіонату, Степаненко уточнив: "Навіть не за тиждень, а за три дні. Чекаємо на матч року – вся наша робота за сезон може принести плоди вже цієї неділі. Потрібно підійти дуже уважно, і, дай Бог, все складеться успішно".

А на зауваження про те, що в минулому сезоні був великий відрив, а в цьому ви боретеся з «Динамо» фактично до останнього туру, зауважив: "Захищати титул завжди важче, ніж його виграти. Сезоном раніше ми два роки не ставали чемпіонами, і на кожен матч був божевільний настрій. Плюс спад і зміна футболістів у «Динамо». «Шахтар» проводив кожен тур з великою концентрацією – звідси і відрив у 13 пунктів. В цьому сезоні у нас були помилки і втрати очок, але на заключні тури ми зібралися і повинні зробити останній крок в неділю".

Відповідаючи на останнє запитання - про інтерес до гравця з боку англійських клубів, Степаненко відповів: "Зараз я про це не думаю. Ми виграли Кубок і хочемо перемогти в чемпіонаті. А думка про те, що буде влітку, мене не сильно цікавить".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Верес" відбудеться у неділю, 13 травня на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри о 19.30.