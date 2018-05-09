Хацкевич: воротар з таким досвідом, як у Бойка, не має права пропускати такі м'ячі

Головний тренер "Динамо" прокоментував поразку киян у фіналі Кубка України.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич назвав причини поразки від «Шахтаря» (0:2) у фіналі Кубка України.

«План на гру був більше контролювати м'яч. «Шахтар» давав нам простір, і в перші 20 хвилин все було нормально. Потім у нас почався якийсь поспіх, почалися нічим не обґрунтовані помилки, ми самі почали віддавати м'яч.

Сказати, що суперник чинив на наші ворота сильний тиск, я не можу. У нас теж було достатньо моментів навіть після двох пропущених м'ячів. Але клас є клас. Треба дивитися правді в очі.

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Ми вибрали важкий напрямок. У нас досить багато хлопців, які вперше брали участь у фіналі. Вони старалися, робили на полі те, що могли. Звичайно, і я, і команда засмучені. Нам теж хотілося завоювати цей трофей.

Пропущені м'ячі? Коли ми вкидаємо аут, потім допускаємо помилку, а «Шахтар» робить швидкий перехід на чужу половину поля. Не було видно, хто там не підстрахував. Чий був провал – це зрозуміло. Другий м'яч? Воротар з таким досвідом, як у Бойка, не має права пропускати такі м'ячі. Ми можемо говорити про Гармаша, помилку Бойка, але все одно грає команда.

За помилки карають. У «Шахтаря» теж були помилки, але ми їх не покарали. Це говорить про клас футболістів. У нас хороші молоді хлопці, але їм ще працювати і працювати в плані ментальності, тактичного і технічного оснащення. Якщо так подивитися, то у нас є команда тільки три місяці. Зрозуміло, що будуть і хороші ігри, і невдалі. Сьогодні було багато браку в простих ситуаціях», – сказав Хацкевич, якого цитує сайт "Динамоманія".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" завоював Кубок України, обігравши у фіналі "Динамо" - 2:0.