УЄФА призначив арбітром фіналу Ліги Європи власника мережі супермаркетів і перукарні

Арбітром вирішального матчу Ліги Європи буде голландець Куйперс.

Стала відома суддівська бригада на фінальний поєдинок Ліги Європи між іспанським "Атлетико" і французьким "Марселем".

Головним арбітром цієї зустрічі буде голландський рефері Бйорн Куйперс. Допомагати йому будуть Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра. Четвертим суддею призначений польський арбітр Шимон Марчиняк.

Відзначимо, що крім суддівської роботи, Куйперс має свою мережу супермаркетів і перукарню.

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Цього року Куйперс вже працював на грі за участю "Марселя". Було це на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи, коли "провансальці" розгромили німецький РБ "Лейпциг" з рахунком 5:2. Також Куйперс судив і півфінальний матч Ліги чемпіонів, коли зустрічалися "Баварія" і "Реал" (1:2).

Куйперс є арбітром ФІФА починаючи з 2006 року. У сезоні-2013/14 він працював на фіналі Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Атлетико" (4:1).

Нагадаємо, фінал Ліги Європи "Атлетико" - "Марсель" відбудеться 16 травня 2018 року в Ліоні.