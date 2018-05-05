Знаменитий тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон переніс інсульт і перебуває у лікарні

Фергюсон успішно переніс операцію, але йому необхідно пройти період інтенсивної терапії.

У екс-тренера "Манчестер Юнайтер" сера Алекса Фергюсона стався крововилив у мозок.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, Фергюсон успішно переніс операцію, але йому необхідно пройти період інтенсивної терапії.

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За словами друзів Фергюсона, з четверга він скаржився на здоров'я, а вранці в п'ятницю машина швидкої допомоги забрала його в лікарню.

Син сера Алекса, Даррен Фергюсон, який очолює "Донкастер Роверс" з третього дивізіону Англії, пропустив останній матч своєї команди, щоб поїхати до батька.

Нагадаємо, 76-річний Фергюсон пішов з поста головного тренера "Манчестер Юнайтед" в 2013 році після 26 років роботи. Він є найбільш титулованим тренером в історії британського футболу.

Під його керівництвом "Манчестер" 13 разів ставав чемпіоном Англії і двічі вигравав Лігу Чемпіонів. У 2002 році він був включений в Зал слави англійського футболу.