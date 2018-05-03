В АП заявили про повну готовність до проведення фіналу Ліги чемпіонів

24 травня відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів, а 26 травня пройде головний матч на "Олімпійському".

Україна повністю готова до проведення матчів Ліги чемпіонів по футболу. Про це заявив глава АП Ігор Райнін, передає прес-служба президента.

"Україна ретельно готувалася до цієї події. Ми провели ряд заходів, спрямованих на створення умов для проведення цих матчів", - підкреслив Райнін.

Зокрема, нагадав він, Верховна Рада прийняла низку законів, спрямованих на забезпечення гідного проведення фіналу Ліги чемпіонів. Президент вже підписав закони, що вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, а також закон "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Згідно внесених змін доходи, отримані представниками УЄФА, членами команд і делегацій, звільняються від податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Крім того, товари, які ввозяться в Україну УЄФА, не обкладаються митом.

Райнін висловив надію, що після перевірки, призначеної на 11-12 травня, представники УЄФА у фінальному звіті позитивно оцінять всі проведені роботи та функціонування усіх необхідних для проведення матчу систем.

Виконавчий директор УЄФА Events SA Мартін Каллен подякував Організаційному комітету за проведену роботу та наголосив, що впевнений у належному рівні організації матчів.

"Я впевнений, що після фіналу ми всі будемо задоволені результатом", - заявив він.

Нагадаємо, що 24 травня на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів між німецьким "Вольфсбургом" і французьким "Ліоном".

Чоловічий фінал відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" між іспанським "Реалом" і англійським "Ліверпулем". Очікується, що за час фінальних ігор Київ відвідають близько 50 тисяч іноземних туристів.