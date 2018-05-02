"Дніпро-1" пробився до Першої ліги

Клуб, створений рік тому, лише за один сезон зумів піднятися у класі.

Футбольна команда «Дніпро-1» пробилася до Першої ліги. У черговому турі чемпіонату України у Другій лізі "Б" дніпровська команда обіграла «Таврію» і забезпечила собі вихід у більш престижний дивізіон за п'ять турів до кінця сезону.

Відрив від «Енергії» (Нова Каховка), яка йде на третьому місці, становить 18 очок. На другому місці - "Металіст-1925", який також претендує на підвищення в класі. Харків'яни випереджають «Енергію» на 12 очок.

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Слід зазначити, що з групи «А» Другої ліги вже точно піднялися в Першу лігу «Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька обл.) і «Прикарпаття» (Івано-Франківськ).

Таким чином, "Дніпро-1", "Агробізнес" та "Прикарпаття" в наступному сезоні зіграють у Першій лізі.

У зворотному напрямку - з Першої ліги у Другу - перейдуть чотири команди. На даний момент, за три тури до фінішу, внизу розташувалися "Кремінь" (Кременчук), "Жемчужина" (Одеса), "Черкаський Дніпро" та "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка).

СК "Дніпро-1" був заснований у березні 2017 року, а виступи на професійному рівні почав у липні минулого року. Головним тренером команди став екс-тренер ФК "Дніпро" Дмитро Михайленко. Разом з Михайленком в новий клуб перебрався весь його тренерський штаб, а також низка гравців старої команди "Дніпро". Домашні матчі команда проводить на стадіоні "Дніпро-Арена".

Окрім здобуття путівки до Першої ліги, безсумнівним успіхом команди став і вихід до півфіналу Кубку України.