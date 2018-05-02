Гравці "Шахтаря" Марлос і Кайоде, які відзначилися скандальними порушеннями, отримали мінімальне покарання від ФФУ

Футболісти пропустять один матч.

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ ухвалив рішення дискваліфікувати двох гравців "Шахтаря" - півзахисника Марлоса і форварда Оларенваю Кайоде, повідомляє офіційний сайт організації.

Кайоде отримав дискваліфікацію на один матч плюс два поєдинки умовно за удар захисника "Динамо" Артема Шабанова. А ось Марлос був покараний дискваліфікацією на одну гру за умисне отримання жовтої картки в поєдинку проти "Ворскли" у 28-му турі УПЛ.

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Таким чином, обидва футболісти не допоможуть "Шахтарю" в найближчому матчі проти "Зорі", який відбудеться 5 травня.

У нинішньому сезоні основним виконавцем "Шахтаря" є Марлос, який зіграв в 38 матчах у всіх турнірах, забивши при цьому 20 м'ячів. А ось Кайоде виходив на поле у 5 поєдинках, в яких відзначився 3 голами.

Крім цього, офіційний сайт ФФУ підтвердив відкриття справи проти захисника "Зорі" Олександра Сватка. У матчі з "Вересом" цей гравець розсік обличчя атакуючого півзахисника рівнян Жуліо Сезара. Арбітр Денис Шурман не вгледів порушення в епізоді і навіть не показав гравцеві "Зорі" жовту картку.