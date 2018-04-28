"Олександрія" обіграла "Карпати", практично вирішивши завдання збереження прописки в УПЛ

"Карпати" залишилися в зоні ризику.

У Львові відбувся матч 29-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали "Олександрію".

Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Львів'яни швидко повели в рахунку - вже на 4-й хвилині Андрій Нестеров розпечатав ворота "Олександрії". Однак потім "Карпати" втратили ігрову перевагу, а разом з нею - і перемогу. На 35-й хвилині Євген Банада відновив паритет, а у другому таймі, на 52-й хвилині, Артем Сітало забив вирішальний м'яч.

"Олександрія" набрала 3 очки і тепер має в активі 36 очок. А "Карпати" з 32 очками залишаються у зоні ризику і можуть втратити прописку у вищому дивізіоні.