Марадона безуспішно покинув пост головного тренера клубу "Аль-Фуджайра"
12:24, 28 квітня 2018Футбол
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Дієго Марадона не зумів вивести свою команду у вищий дивізіон чемпіонату ОАЕ.
Дієго Марадона під час свого останнього матчу в "Аль-Фуджайра" / REUTERS
Легендарний аргентинець Дієго Марадона залишив пост головного тренера клубу "Аль-Фуджайра", так і не зумівши вивести команду в еліту чемпіонату ОАЕ.
Команда Марадони не зможе піднятися вище третього місця у другому за рангом дивізіоні ОАЕ і таким чином не підвищиться у класі, повідомляє BBC.
Зазначимо, що аргентинський фахівець очолив "Аль-Фуджайру" в травні минулого року. До цього Марадона працював зі збірною Аргентини, а також арабською командою "Аль-Васля".
Раніше повідомлялося, що в одному із залів Буенос-Айреса з'явилася дивна фреска із зображенням Марадони в образі Бога і Ліонеля Мессі в образі Адама.
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