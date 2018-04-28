Марадона безуспішно покинув пост головного тренера клубу "Аль-Фуджайра"

Дієго Марадона не зумів вивести свою команду у вищий дивізіон чемпіонату ОАЕ.

Легендарний аргентинець Дієго Марадона залишив пост головного тренера клубу "Аль-Фуджайра", так і не зумівши вивести команду в еліту чемпіонату ОАЕ.

Команда Марадони не зможе піднятися вище третього місця у другому за рангом дивізіоні ОАЕ і таким чином не підвищиться у класі, повідомляє BBC.

Зазначимо, що аргентинський фахівець очолив "Аль-Фуджайру" в травні минулого року. До цього Марадона працював зі збірною Аргентини, а також арабською командою "Аль-Васля".

Раніше повідомлялося, що в одному із залів Буенос-Айреса з'явилася дивна фреска із зображенням Марадони в образі Бога і Ліонеля Мессі в образі Адама.