Збірна України проведе товариський матч з командою Луческу
12:55, 26 квітня 2018Футбол
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Гра відбудеться 20 листопада.
Мірча Луческу / Reuters
Збірна України 20 листопада проведе товариський матч зі збірною Туреччини, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч пройде в Україні. Зазначимо, що очолює збірну Туреччини екс-наставник "Шахтаря" Мірча Луческу.
Крім того, 10 жовтня українці зіграють з Італією - гра відбудеться на виїзді.
Нагадаємо, що, як повідомляв УНІАН, визначилися дати і місця проведення домашніх матчів національної збірної України в рамках першого розіграшу Ліги націй.
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