Збірна України проведе товариський матч з командою Луческу

12:55, 26 квітня 2018
Футбол
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Reuters

Матч пройде в Україні. Зазначимо, що очолює збірну Туреччини екс-наставник "Шахтаря" Мірча Луческу.

Крім того, 10 жовтня українці зіграють з Італією - гра відбудеться на виїзді.

Нагадаємо, що, як повідомляв УНІАН, визначилися дати і місця проведення домашніх матчів національної збірної України в рамках першого розіграшу Ліги націй.

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Теги: #збірна Туреччини з футболу#збірна України з футболу