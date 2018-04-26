Збірна України проведе товариський матч з командою Луческу

Гра відбудеться 20 листопада.

Збірна України 20 листопада проведе товариський матч зі збірною Туреччини, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч пройде в Україні. Зазначимо, що очолює збірну Туреччини екс-наставник "Шахтаря" Мірча Луческу.

Крім того, 10 жовтня українці зіграють з Італією - гра відбудеться на виїзді.

Нагадаємо, що, як повідомляв УНІАН, визначилися дати і місця проведення домашніх матчів національної збірної України в рамках першого розіграшу Ліги націй.