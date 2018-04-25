Тренер клуба УПЛ "Верес" Свірков подав у відставку

Рішення подати у відставку було прийнято з огляду на погіршення стану здоров’я.

Сьогодні Юрій Свірков перестав бути головним тренером футбольного клубу української Прем`єр-ліги «Верес» (Рівне).

Рішення подати у відставку було прийнято Юрієм Генадійовичем з огляду на погіршення стану здоров’я, йдеться у повідомленні клубу на офіційній сторінці у Facebook.

Наразі керівництво вирішує питання хто виконуватиме обов`язки тренера до моменту призначення нового наставника червоно-чорних.

Свірков очолив команду взимку, після звільнення Юрія Вірта. Під його керівництвом, в лютому-квітні команда провела 9 матчів, в яких здобула 2 перемоги, 1 гру звела внічию й зазнала 6 поразок.