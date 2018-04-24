Національна збірна України зіграє зі Словаччиною на «Арені-Львів», а з Чехією - у Харкові

ФФУ визначила місце проведення найближчих офіційних зустрічей команди Андрія Шевченка.

Національна збірна України з футболу зіграє 9 вересня свій перший домашній поєдинок у Лізі націй проти збірної Словаччини на «Арені-Львів».

Відповідне рішення сьогодні, 24 квітня, ухвалив на своєму засіданні Виконком Федерації футболу України.

Також члени Виконкому ФФУ визначили харківський ОСК «Металіст» місцем проведення наступного домашнього матчу Ліги націй між збірними України та Чехії, який відбудеться 16 жовтня.

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Нагадаємо, поєдинок Україна – Словаччина, відповідно до рішення Дисциплінарного комітету УЄФА, яке було прийняте ще в листопаді 2015 року, проходитиме при порожніх трибунах.

Разом з тим, виступаючи сьогодні на засіданні Виконкому ФФУ Президент Федерації Андрій Павелко запропонував організувати Фан-зону поблизу «Арени-Львів». Таким чином вболівальники збірної зможуть підтримувати нашу команду неподалік і передати команді на поле свою позитивну енергетику.

«Для підтримки нашої збірної у матчі при пустих трибунах з Словаччиною організуємо поблизу «Львів-Арени» повноцінну фан-зону», - повідомив Павелко.