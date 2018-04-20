Воротар збірної України Лунін визнаний кращим футболістом місяця серед 19-річних гравців

У березні лише один Андрій Лунін з українських футболістів 1999 року народження і молодше стабільно грав за основний склад свого клубу в топ-дивізіоні.

Проект Золотий Талант відкрив шостий сезон визначення кращих молодих футболістів України за підсумками року і назвав кращим гравцем березня в категорії U-19 воротаря Андрія Луніна

У березні лише один Андрій Лунін з українських футболістів 1999 року народження і молодше стабільно грав за основний склад свого клубу в топ-дивізіоні, повідомляє офіційний сайт премії Золотий талант.

Інші або підігравали, або все ще виступають за молодіжні склади. Тому величезну перевагу Луніна, в березні став наймолодшим воротарем в історії національної команди України, над найближчим конкурентом не повинно дивувати.

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А взагалі в березні, враховуючи дефіцит ігрової практики футболістів категорії U-19 у клубах Прем'єр-ліги (з урахуванням Луніна на поле виходили лише п'ятеро), на перший план вийшли футболісти юнацьких збірних. В першу чергу — підопічні Олександра Петракова, які прорвалися у фінальний турнір Євро-2018 (U-19). В його команді в основному грали представники покоління 1999 року народження, але були і хлопці 2000-го — Владислав Супряга, Олексій Кащук, Ігор Снурницын. Може, на час чемпіонату Європи повернеться до своїх однолітків і Лунін.