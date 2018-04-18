"Шахтар" забив 5 голів "Маріуполю" в 1/2 фіналу Кубка України

Фінал "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 9 травня в Дніпрі.

«Шахтар» обіграв «Маріуполь» у півфінальному матчі Кубка України. Матч завершився розгромною перемогою донеччан – 5:1.

На 8-й хвилині ударом зі штрафного рахунок у матчі відкрив Тайсон. "Маріуполь" незабаром відквитав гол: Ігор Тищенко після помилки Андрія П'ятова зрівняв рахунок на 22-й хвилині.

Однак потім "Шахтар" довів справу до перемоги. Марлос з передачі Миколи Матвієнка на 38-й хвилині знову вивів "гірників" вперед. В кінці першого тайму Тайсон оформив дубль ударом з лінії штрафного.

Новичок "Шахтаря" Оларенваджу Кайоде забив 4-й гол своєї команди на 74-й хвилині. А Іван Петряк, який вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок на 81-й хвилині.

Таким чином, "Шахтар" у фінальному матчі Кубка України зіграє з "Динамо", яке в паралельному півфінальному поєдинку перемогло "Дніпро-1".

Фінал відбудеться 9 травня в Дніпрі.