Онлайн-трансляція, "Дніпро-1" - "Динамо": Кубок України, 1/2 фіналу

18:55, 18 квітня 2018
Футбол
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"Дніпро-1" і "Динамо" зійдуться у півфіналі Кубка України / fcdynamo.kiev.ua

На цій стадії змагань команди зустрічаються одного разу і саме сьогодні буде визначений фіналіст турніру. У разі нічийного результату основного часу гри буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

В іншому півфіналі, паралельно, зіграють "Маріуполь" і донецький "Шахтар".

Фінальний матч, в якому зустрінуться переможці сьогоднішніх півфіналів, відбудеться 9 травня.

Матч "Дніпро-1" - "Динамо" розпочнеться в Дніпрі о 19.00

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.

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Теги: #Кубок України з футболу#Динамо Київ