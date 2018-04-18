Онлайн-трансляція, "Дніпро-1" - "Динамо": Кубок України, 1/2 фіналу
18:55, 18 квітня 2018Футбол
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У матчі за вихід у фінал Кубка України віце-чемпіон України зіграє з колективом Другої ліги.
"Дніпро-1" і "Динамо" зійдуться у півфіналі Кубка України / fcdynamo.kiev.ua
В Дніпрі сьогодні проходить матч півфіналу Кубка України, в якому "Дніпро-1" приймає київське "Динамо".
На цій стадії змагань команди зустрічаються одного разу і саме сьогодні буде визначений фіналіст турніру. У разі нічийного результату основного часу гри буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.
В іншому півфіналі, паралельно, зіграють "Маріуполь" і донецький "Шахтар".
Фінальний матч, в якому зустрінуться переможці сьогоднішніх півфіналів, відбудеться 9 травня.
Матч "Дніпро-1" - "Динамо" розпочнеться в Дніпрі о 19.00
ТБ-трансляція - телеканал 2+2.
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