Онлайн-трансляція, "Дніпро-1" - "Динамо": Кубок України, 1/2 фіналу

У матчі за вихід у фінал Кубка України віце-чемпіон України зіграє з колективом Другої ліги.

В Дніпрі сьогодні проходить матч півфіналу Кубка України, в якому "Дніпро-1" приймає київське "Динамо". На цій стадії змагань команди зустрічаються одного разу і саме сьогодні буде визначений фіналіст турніру. У разі нічийного результату основного часу гри буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті. В іншому півфіналі, паралельно, зіграють "Маріуполь" і донецький "Шахтар". Фінальний матч, в якому зустрінуться переможці сьогоднішніх півфіналів, відбудеться 9 травня. Матч "Дніпро-1" - "Динамо" розпочнеться в Дніпрі о 19.00 ТБ-трансляція - телеканал 2+2.

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