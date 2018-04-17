Гравець "Шахтаря" Бернард підписав контракт з "Бешикташем" - ЗМІ
17:53, 17 квітня 2018Футбол
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Бразилець відмовився від усіх пропозицій "Шахтаря" щодо продовження контракту.
Бернард підписав контракт з "Бешикташем" - ЗМІ / shakhtar.com
Бразильський хавбек «Шахтаря» Бернард влітку стане гравцем турецького «Бешикташа», повідомляє сайт Fanatik.
За інформацією ЗМІ, Бернард вже підписав контракт з турецьким клубом. Це 4-річна угода з зарплатою 3,5 млн євро на рік.
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«Бешикташ» бачить у 25-річному бразильцеві заміну Таліске, права на якого належать «Бенфіці».
Контракт Бернарда з донецьким клубом закінчується цього літа. Він може підписувати попередні угоди з іншими клубами.
Раніше Бернард відмовився від усіх пропозицій «Шахтаря» щодо продовження контракту і дав зрозуміти, що не хоче залишатися в клубі.
Варто відзначити, що взимку контракт з "Бешикташем" підписав екс-захисник "Динамо" Домагой Віда, який залишив українську команду безкоштовно.
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