Гравець "Шахтаря" Бернард підписав контракт з "Бешикташем" - ЗМІ

Бразилець відмовився від усіх пропозицій "Шахтаря" щодо продовження контракту.

Бразильський хавбек «Шахтаря» Бернард влітку стане гравцем турецького «Бешикташа», повідомляє сайт Fanatik.

За інформацією ЗМІ, Бернард вже підписав контракт з турецьким клубом. Це 4-річна угода з зарплатою 3,5 млн євро на рік.

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«Бешикташ» бачить у 25-річному бразильцеві заміну Таліске, права на якого належать «Бенфіці».

Контракт Бернарда з донецьким клубом закінчується цього літа. Він може підписувати попередні угоди з іншими клубами.

Раніше Бернард відмовився від усіх пропозицій «Шахтаря» щодо продовження контракту і дав зрозуміти, що не хоче залишатися в клубі.

Варто відзначити, що взимку контракт з "Бешикташем" підписав екс-захисник "Динамо" Домагой Віда, який залишив українську команду безкоштовно.