Поліція надала охорону арбітру, який вилучив Буффона в матчі Ліги чемпіонів
13:22, 17 квітня 2018Футбол
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Майкл Олівер отримує погрози собі і своїй родині.
Буффон був видалений після лайки на адресу арбітра матчу "Реал" - "Ювентус" / Reuters
Британська поліція надала охорону футбольному арбітру Майклу Оліверу після низки погроз на його адресу особисто, і його сім'ї.
Олівер обслуговував матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ Реал - Ювентус (1:3). Після пенальті на останній хвилині зустрічі і червоної картки Буффону йому стали надходити повідомлення про розправу над ним і його родиною, повідомляє Isport з посиланням на The Independent.
УЄФА засудив ці дії і надав арбітру підтримку.
«УЄФА рішуче засуджує погрози, що надходять на адресу арбітра Майкла Олівера і його сім'ї. Ми знаходимося в постійному контакті з Майклом, готові надати йому підтримку.
Очікуємо, що влада вживе заходів щодо тих, хто неприпустимо поводиться у соціальних мережах та за їх межами», – сказано в офіційній заяві Союзу європейських футбольних асоціацій.
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