Поліція надала охорону арбітру, який вилучив Буффона в матчі Ліги чемпіонів

13:22, 17 квітня 2018
Футбол
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Буффон був видалений після лайки на адресу арбітра матчу "Реал" - "Ювентус" / Reuters

Олівер обслуговував матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ Реал - Ювентус (1:3). Після пенальті на останній хвилині зустрічі і червоної картки Буффону йому стали надходити повідомлення про розправу над ним і його родиною, повідомляє Isport з посиланням на The Independent.

УЄФА засудив ці дії і надав арбітру підтримку.

«УЄФА рішуче засуджує погрози, що надходять на адресу арбітра Майкла Олівера і його сім'ї. Ми знаходимося в постійному контакті з Майклом, готові надати йому підтримку.

Очікуємо, що влада вживе заходів щодо тих, хто неприпустимо поводиться у соціальних мережах та за їх межами», – сказано в офіційній заяві Союзу європейських футбольних асоціацій.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#Буффон завершення кар`єри