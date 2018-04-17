Поліція надала охорону арбітру, який вилучив Буффона в матчі Ліги чемпіонів

Майкл Олівер отримує погрози собі і своїй родині.

Британська поліція надала охорону футбольному арбітру Майклу Оліверу після низки погроз на його адресу особисто, і його сім'ї.

Олівер обслуговував матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ Реал - Ювентус (1:3). Після пенальті на останній хвилині зустрічі і червоної картки Буффону йому стали надходити повідомлення про розправу над ним і його родиною, повідомляє Isport з посиланням на The Independent.

УЄФА засудив ці дії і надав арбітру підтримку.

«УЄФА рішуче засуджує погрози, що надходять на адресу арбітра Майкла Олівера і його сім'ї. Ми знаходимося в постійному контакті з Майклом, готові надати йому підтримку.

Очікуємо, що влада вживе заходів щодо тих, хто неприпустимо поводиться у соціальних мережах та за їх межами», – сказано в офіційній заяві Союзу європейських футбольних асоціацій.