Ведмідь відкрив матч чемпіонату Росії з футболу і буде відкривати ЧС-2018 (відео)

У П'ятигорську дресирований ведмідь взяли участь у грі "Машук" - "Ангушт".

Матч 27-го туру чемпіонату Росії з футболу серед команд Професіональної футбольної ліги між пятигорским "Машуком-КМВ" і назранським "Ангуштом" відкрив дресирований ведмідь Тіма.

За словами диктора по стадіону, ведмідь також візьме участь у відкритті ЧС-2018 в московських "Лужниках", повідомляє Tou-Tube канал ФК "Ангушт".

Звіра спочатку посадили і змусили аплодувати, а потім дали в лапи футбольний м'яч, щоб той передав його арбітру.

На цьому виступ Тіми закінчився.