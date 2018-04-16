Ведмідь відкрив матч чемпіонату Росії з футболу і буде відкривати ЧС-2018 (відео)
14:55, 16 квітня 2018Футбол
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У П'ятигорську дресирований ведмідь взяли участь у грі "Машук" - "Ангушт".
Ведмідь Тіма потренувався перед відкриттям ЧС-2018 на матчі ПФЛ / fc-angusht.ru
Матч 27-го туру чемпіонату Росії з футболу серед команд Професіональної футбольної ліги між пятигорским "Машуком-КМВ" і назранським "Ангуштом" відкрив дресирований ведмідь Тіма.
За словами диктора по стадіону, ведмідь також візьме участь у відкритті ЧС-2018 в московських "Лужниках", повідомляє Tou-Tube канал ФК "Ангушт".
Звіра спочатку посадили і змусили аплодувати, а потім дали в лапи футбольний м'яч, щоб той передав його арбітру.
На цьому виступ Тіми закінчився.
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