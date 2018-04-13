Збірна України восени проведе матч зі збірною Італії

Поєдинок відбудеться 10 жовтня.

Збірна України з футболу 10 жовтня зіграє на виїзді товариський матч проти збірної Італії.

Про це повідомив офіційний сайт ФФУ.

Про принципову домовленість між сторонами стало відомо ще на початку березня, однак тепер поєдинок підтверджений офіційно.

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Місто і стадіон, на якому відбудеться зустріч, поки уточнюються, але вже відомий час її початку — 21:45 за київським часом.

Після цього команда Андрія Шевченка 16 жовтня прийматиме збірну Чехії в рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.

Збірні України та Італії провели між собою 7 матчів, 6 із яких виграли італійці, а ще один завершився внічию з рахунком 0:0.

Останній раз команди зустрічалися 29 березня 2011 року, коли Італія здобула перемогу в товариському матчі з рахунком 2:0.