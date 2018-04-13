Збірна України восени проведе матч зі збірною Італії

17:14, 13 квітня 2018
Футбол
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ffu.org.ua

Про це повідомив офіційний сайт ФФУ.

Про принципову домовленість між сторонами стало відомо ще на початку березня, однак тепер поєдинок підтверджений офіційно.

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Місто і стадіон, на якому відбудеться зустріч, поки уточнюються, але вже відомий час її початку — 21:45 за київським часом.

Після цього команда Андрія Шевченка 16 жовтня прийматиме збірну Чехії в рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.

Збірні України та Італії провели між собою 7 матчів, 6 із яких виграли італійці, а ще один завершився внічию з рахунком 0:0.

Останній раз команди зустрічалися 29 березня 2011 року, коли Італія здобула перемогу в товариському матчі з рахунком 2:0.

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Теги: #збірна України з футболу#збірна Італії