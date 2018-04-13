"Баварія" оголосила ім'я тренера, який очолить команду в наступному сезоні
«Баварія» офіційно підтвердила, що Ніко Ковач з наступного сезону стане головним тренером команди.
Про це повідомив офіційний твіттер німецького клубу.
Спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич в ефірі клубного телебачення заявив, що контракт вступить в силу 1 липня 2018 року.
Напередодні «Баварія» погодила з хорватським фахівцем контракт на три роки.
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Раніше з'явилася інформація, що «Баварія» виплатила за Ковача «Айнтрахту» відступні в розмірі 2,2 мільйонів євро.
Разом з Ніко Ковачем в Мюнхен перебереться його брат і асистент 44-річний Роберт Ковач.
У сезоні-2016/17 «Айнтрахт» під керівництвом Ніко Ковача посів 11-е місце в Бундеслізі, а зараз йде на п'ятій позиції, маючи в активі 46 очок.
Зараз мюнхенську "Баварію" очолює 72-річний Юпп Хайнкес, який нещодавно став найстаршим наставником в історії, вигравав Бундеслігу.
Як повідомляв УНІАН, у півфіналі Ліги чемпіонів "Баварія" отримала суперника.