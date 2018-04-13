Президента італійської "Роми" оштрафували на 450 євро за купання в міському фонтані Риму

Президент "Роми" Джеймс Палотта бурхливо відсвяткував разом з фанатами клубу перемогу над "Барселоною" у Лізі чемпіонів.

Президент італійської «Роми» Джеймс Палотта, який бурхливо відсвяткував разом з фанатами клубу перемогу над іспанською «Барселоною» (3:0) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і вихід команди в півфінал турніру, піддався штрафу з боку міської влади Рима.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Причиною тому стало купання боса «Роми» в одному з міських фонтанів Риму. Палотта з головою поринув у фонтан на Пьяца-дель-Пополо. За підсумками нічних гулянь фанатами «Роми» цьому та іншим фонтанам столиці було завдано шкоди, і влада міста прийняла рішення оштрафувати Палотту на 450 євро.

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Президент «Роми» вже приніс свої вибачення у зв'язку з подією, пояснивши свою поведінку емоціями. «Я перебував в небаченій ейфорії. Це була фантастична ніч і неймовірні емоції», — сказав Палотта, додавши, що виділить суму, необхідну на відновлення пошкоджених фонтанів.

Нагадаємо, в минулий вівторок "Рома" сенсаційно вибила "Барселону" з розіграшу Ліги чемпіонів і вперше вийшла до півфіналу цього турніру.