Михайленко: У «Динамо» є хороші гравці, щоб не боятися грати з «Шахтарем» на рівних

Тренер «Дніпро-1» зробив прогноз на головний матч весни в українському футболі

Головний тренер СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко, який у бутність гравцем провів більше 100 матчів у складі київського «Динамо» дав прогноз на матч столичної команди проти "Шахтаря".

Матч проти «Шахтаря» у 27 турі чемпіонату України стане перевіркою для молодих футболістів столичної команди, заявив Михайленко в інтерв'ю XSPORT.ua.

"Перш за все, чекаю хорошої відкритої гри, не закритої. Обидві команди зараз у хорошому стані. «Шахтар», само собою, але «Динамо» теж грає із задоволенням, створює моменти", - почав Михайленко.

На питання про те, чи встигли гравці «Динамо» перед очною зустріччю вже набрати форму і вирівнятися з «Шахтарем», зауважив: "Зараз в чемпіонаті України є дві команди, які явно виділяються. Насамперед, напевно, по набору футболістів. Серед тих команд, які ще є, то «Зоря» втратила купу гравців і не може скласти конкуренцію «Динамо» та «Шахтарю» в нинішньому своєму стані. Тому судити про те, наскільки «Динамо» набрало форму можна буде якраз по цій грі з «Шахтарем».

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А на питання про те, чи є у захисту «Динамо» важелі щоб стримати атакуючу лінію «Шахтаря», зазначив: "Думаю, буде важко, якщо будуть високі швидкості. Мені здається, що шанси в цьому матчі кияни повинні шукати саме у своїй грі, в атакуючій, не боятися грати і не закриватися. «Динамо» володіє хорошим набором футболістів, щоб не боятися грати з «Шахтарем» на рівних. Є й інший момент: мені здається, що ця гра буде тестом для молодих футболістів киян. У них, думаю, ще є трохи боязнь «Шахтаря» і ця гра їм може дати багато в психологічному плані. Якщо буде хороша гра з боку «Динамо», то вона може стати переступанням через певний рубіж, через себе.

Якщо «Шахтар» має сформований склад, то кияни все ще в пошуках. Дуже розраховую на те, що молоді футболісти «Динамо», яким видають багато авансів, себе проявлять в повній красі".

Нарешті, на питання, що конкретно «Динамо» може протиставити «Шахтарю», який на папері виглядає сильніше, відповів: "Мені здається, що атлетизм, тому що «Динамо» – це дуже фізично сильна команда навіть за європейськими мірками. Насамперед, атлетизм, тому що в техніці кияни будуть поступатися. У всякому разі, це впадає в очі. Плюс, мені здається, що в структурі «Шахтар» сформувався, у «Динамо» ще немає такої налагодженої ігрової структури".

"Я думаю, що буде 1:1, а заб'ють Факундо Феррейра і Віктор Циганков", - підсумував Михайленко.

Один з найважливіших поєдинків весни відбудеться 14 квітня в Харкові на стадіоні «Металіст». Початок гри о 17:00.

Цікаво, що після зустрічі з «гірниками» кияни зустрінуться з «Дніпром-1» у півфіналі Кубка України.