Збірна України піднялася на п'ять позицій у рейтингу ФІФА
Збірна України з футболу зуміла піднятися на 5 позицій в офіційному рейтингу національних збірних ФІФА. Тепер українська команда посідає 30-е місце.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
У першій трійці відбулася одна зміна – на одну сходинку піднялася Бельгія. Лідирувати продовжують німці, а другі – бразильці.
Словаччина і Чехія, з якими підопічні Андрія Шевченка змагатимуться у Лізі націй, знаходяться на 29-й та 45-й позиціях відповідно. Італія, яка також стане спаринг-партнером нашої команди в 2018 році, опустилася на 20-е місце.
Рейтинг ФІФА. Квітень 2018
1 (1). Німеччина – 1 533 очки;
2 (2). Бразилія – 1 384;
3 (5). Бельгія – 1 346;
4 (3). Португалія – 1 306;
5 (4). Аргентина – 1 254;
6 (8). Швейцарія – 1 179;
7 (9). Франція – 1 166;
8 (6). Іспанія – 1 162;
9 (10). Чилі – 1 146;
10 (6). Польща – 1 118;
...
20 (14). Італія – 947;
29 (29). Словаччина – 786;
30 (35). УКРАЇНА – 777;
45 (43). Чехія – 647.
Як повідомляв УНІАН, наступний матч збірна України проведе проти збірної Марокко.