Збірна України піднялася на п'ять позицій у рейтингу ФІФА

В трійці найкращих команд світу відбулася зміна.

Збірна України з футболу зуміла піднятися на 5 позицій в офіційному рейтингу національних збірних ФІФА. Тепер українська команда посідає 30-е місце.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У першій трійці відбулася одна зміна – на одну сходинку піднялася Бельгія. Лідирувати продовжують німці, а другі – бразильці.

Словаччина і Чехія, з якими підопічні Андрія Шевченка змагатимуться у Лізі націй, знаходяться на 29-й та 45-й позиціях відповідно. Італія, яка також стане спаринг-партнером нашої команди в 2018 році, опустилася на 20-е місце.

Рейтинг ФІФА. Квітень 2018

1 (1). Німеччина – 1 533 очки;

2 (2). Бразилія – 1 384;

3 (5). Бельгія – 1 346;

4 (3). Португалія – 1 306;

5 (4). Аргентина – 1 254;

6 (8). Швейцарія – 1 179;

7 (9). Франція – 1 166;

8 (6). Іспанія – 1 162;

9 (10). Чилі – 1 146;

10 (6). Польща – 1 118;

...

20 (14). Італія – 947;

29 (29). Словаччина – 786;

30 (35). УКРАЇНА – 777;

45 (43). Чехія – 647.

Як повідомляв УНІАН, наступний матч збірна України проведе проти збірної Марокко.