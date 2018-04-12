Стало відомо, що Буффон сказав судді матчу "Реал" - "Ювентус"

На думку знаменитого голкіпера, у арбітра "в грудях не серце, а сміттєвий бак".

Британський журналіст Скотт Сондерс на своїй сторінці в Твіттері детально розібрав скандальний епізод з вилученням голкіпера "Ювентуса" Джанлуїджі Буффона в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Реала".

На думку журналіста, капітан нецензурно вилаявся на адресу головного арбітра Майкла Олівера. Епізод стався на третій доданій хвилині. Буффон заробив вилучення, а його команда пропустила м'яч з пенальті, який залишив "Ювентус" за бортом Ліги чемпіонів.

"Та пішов ти до біса!" – вимовив Буффон за версією британського журналіста.

Just found out that Buffon told Michael Oliver to “go take a shit” and it’s now confirmed that this is absolutely the best way to end your career in the Champions League — Scott Saunders (@_scottsaunders) 11 квітня 2018 р.

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Після матчу Буффон обрушився з критикою на арбітра.

"Команда віддала всі сили, і одна людина не може взяти і зруйнувати ось так мрію неймовірного камбека сумнівним епізодом. У нього в грудях, напевно, не серце, а сміттєвий бак. "Реал" заслужив пройти далі за сумою двох матчів, я бажаю їм удачі, для мене завжди було честю грати проти цього клубу, але ми об'єктивно заслуговували як мінімум на додатковий час", – сказав Буффон.

Як раніше повідомляв УНІАН, "Баварія" зіграла внічию з "Севільєю" і вийшла у півфінал Ліги чемпіонів.