Поєдинок у Мадриді став останнім у рамках єврокубків в кар'єрі легендарного 40-річного кіпера.

Голкіпер «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон вперше в кар'єрі був вилучений у матчі Ліги чемпіонів. 40-річний воротар отримав пряму червону картку на останніх хвилинах матчу з «Реалом» (3:1) в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Буффон був покараний арбітром Майклом Олівером за занадто бурхливі суперечки, після того як рефері поставив дуже спірний пенальті у ворота туринської команди, коли до кінця основного часу гри залишалася хвилина. У підсумку Буффон був вилучений, а Кріштіану Роналду забив гол з пенальті, перегравши запасного голкіпера "Юве" Щесни.

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Буффон вперше в кар'єрі був вилучений у матчі Ліги чемпіонів, пише Opta. Голкіпер провів 117 зустрічей в головному клубному європейському турнірі.

«Реал» переграв «Ювентус» із загальним рахунком 4:3 і відправився у півфінал Ліги чемпіонів, а туринський клуб завершив виступ в єврокубках в нинішньому сезоні.

Це був останній матч Буффона в Лізі чемпіонів - італієць заявив, що цей сезон буде для нього останнім.