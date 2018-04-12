Буффон вперше в кар'єрі був вилучений у матчі Ліги чемпіонів

00:33, 12 квітня 2018
Футбол
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Джанлуїджі Буффон / REUTERS

Буффон був покараний арбітром Майклом Олівером за занадто бурхливі суперечки, після того як рефері поставив дуже спірний пенальті у ворота туринської команди, коли до кінця основного часу гри залишалася хвилина. У підсумку Буффон був вилучений, а Кріштіану Роналду забив гол з пенальті, перегравши запасного голкіпера "Юве" Щесни.

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Буффон вперше в кар'єрі був вилучений у матчі Ліги чемпіонів, пише Opta. Голкіпер провів 117 зустрічей в головному клубному європейському турнірі.

«Реал» переграв «Ювентус» із загальним рахунком 4:3 і відправився у півфінал Ліги чемпіонів, а туринський клуб завершив виступ в єврокубках в нинішньому сезоні.

Це був останній матч Буффона в Лізі чемпіонів - італієць заявив, що цей сезон буде для нього останнім.

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Теги: #Джанлуїджі Буффон