В Іраку зіграний перший за 30 років міжнародний футбольний матч

З початку 1990-х років ФІФА не дозволяла проводити міжнародні поєдинки в Іраку.

На території Іраку вчора був зіграний перший міжнародний матч за майже 30 років.

Про це повідомляє Sport Arena.

У Кербелі відбувся поєдинок між багдадським "Аль-Завраа" і бейрутским "Аль-Ахедом". Зустріч завершилася нічиєю 1:1. Незважаючи на непримітний рахунок, вболівальники надовго запам'ятають цей поєдинок.

ФІФА лише в середині березня дозволила проводити в Іраку міжнародні зустрічі. Як наслідок - практично вся арена в Кербелі, яка вміщує 30 тисяч глядачів, була заповнена.

Читайте такожЄгипетський вболівальник вирушив на чемпіонат світу в Росію на велосипеді

Іраку було заборонено приймати вдома клуби чи збірні, що представляють інші країни з початку 1990-х років через постійні військові конфлікти. У 2003 році приводом стало вторгнення військ НАТО і повалення режиму Саддама Хусейна, в 2013-му – вбивство іракськими силовиками футбольного тренера.

Весь цей час місцева збірна з футболу виступала в сусідніх Кувейті, Йорданії та інших країнах.

Поки ж три міста отримали дозвіл для проведення матчів в Іраку. Крім Кербели, ними є Баср і Ербіль.

Як повідомляв УНІАН, у Саудівській Аравії жінкам вперше дозволили зайти на стадіон у столиці.