"Король футболу" Пеле не приїде на чемпіонат світу в Росію

12:35, 11 квітня 2018
Футбол
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Reuters

За інформацією видання, затяжні проблеми зі здоров'ям не дозволять Пеле відправитися в Росію влітку.

Раніше через пошкодження спини легендарний футболіст пропустив кілька заходів, на яких планував бути присутнім. Тим не менше, очікується, що 77-річний Пеле буде виступати в ролі експерта на бразильському телебаченні і коментувати результати матчів чемпіонату світу–2018.

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу 1958, 1962 і 1970 роках.

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Теги: #футбол#ЧС-2018 у Росії