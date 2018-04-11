"Король футболу" Пеле не приїде на чемпіонат світу в Росію

Затяжні проблеми зі здоров'ям не дозволять Пеле відправитися в Росію влітку.

Триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії "король футболу" Пеле не зможе відвідати матчі чемпіонату світу – 2018, який пройде в Росії, через проблеми зі здоров'ям, повідомляє Чемпіонат з посиланням на Goal.

За інформацією видання, затяжні проблеми зі здоров'ям не дозволять Пеле відправитися в Росію влітку.

Раніше через пошкодження спини легендарний футболіст пропустив кілька заходів, на яких планував бути присутнім. Тим не менше, очікується, що 77-річний Пеле буде виступати в ролі експерта на бразильському телебаченні і коментувати результати матчів чемпіонату світу–2018.

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу 1958, 1962 і 1970 роках.