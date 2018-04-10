ФІФА розглядає питання скасування орендних угод між клубами

У числі вірогідних реформ трансферної системи є і обмеження максимального розміру зарплати.

Орендні угоди між командами можуть бути скасовані. Таку ініціативу розглядає Міжнародна федерація футболу (ФІФА), повідомляє France Football.

Для обговорення даного питання була створена спеціальна комісія. До неї увійшли представники Міжнародної профспілки гравців, Асоціації європейських клубів, ФІФА і колишні футболісти, в тому числі чемпіон світу бразилець Кафу, хорват Звонімір Бобан, голландці Едвін ван дер Сар і Марко ван Бастен.

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Відзначається, що в число розглянутих пунктів реформування трансферної системи потрапило обмеження максимального розміру оплати праці. Остаточне рішення може бути затверджено на жовтневому засіданні ради ФІФА.

У нинішньому сезоні туринський «Ювентус» став найбільш щедрим на оренди клубом. Італійський клуб віддав в оренду 41 гравця.