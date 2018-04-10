ФІФА розглядає питання скасування орендних угод між клубами

15:41, 10 квітня 2018
Футбол
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"Ювентус" обіграв "Мілан" у центральному матчі туру Серії А / Reuters

Для обговорення даного питання була створена спеціальна комісія. До неї увійшли представники Міжнародної профспілки гравців, Асоціації європейських клубів, ФІФА і колишні футболісти, в тому числі чемпіон світу бразилець Кафу, хорват Звонімір Бобан, голландці Едвін ван дер Сар і Марко ван Бастен.

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Відзначається, що в число розглянутих пунктів реформування трансферної системи потрапило обмеження максимального розміру оплати праці. Остаточне рішення може бути затверджено на жовтневому засіданні ради ФІФА.

У нинішньому сезоні туринський «Ювентус» став найбільш щедрим на оренди клубом. Італійський клуб віддав в оренду 41 гравця.

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Теги: #ФІФА