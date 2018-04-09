"Карпати" обіграли "Зірку" в матчі з трьома вилученнями

Вирішальний гол провів Сергій Мякушко.

У Львові на стадіоні "Україна" відбувся заключний матч 26-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. "Карпати" приймали "Зірку" і здобули перемогу з рахунком 2:1.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

На 23-й хвилині гравець господарів Гуцуляк після навісу Вербного ударом головою відправив м'яч у ворота і відкрив рахунок. На 50-й хвилині рахунок став рівним після удару Білонога.

На 65-й хвилині вирішальний гол провів Сергій Мякушко. Після атаки "Карпат" правим флангом Швед покотив м'яч уздовж воріт, і Мякушко відправив м'яч у ворота - 2:1.

Поєдинок виявився багатим на вилучення - відразу трьом гравцям були показані червоні картки. За рахунку 1:1 на 54-й хвилині отримав другу жовту Лобай ("Карпати"), а за 4 хвилини склади зрівнялися після вилучення Ованесяна ("Зірка"). Вже за рахунку 2:1 Іван Цюпа отримав друге попередження і залишив "Зірку" удев'ятьох.

"Карпати" набрали 26 очок і тепер випереджають "Зірку" на три пункти.

Нагадаємо, основна частина матчів 26-го туру УПЛ була зіграна в суботу.