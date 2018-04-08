Роналду забив 650-й гол у кар'єрі і приніс "Реалу" нічию з "Атлетико"
19:42, 08 квітня 2018Футбол
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У мадридському дербі "Реал" і "Атлетико" поділили очки.
Кріштіану Роналду забив гол у мадридському дербі / REUTERS
У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбулося мадридське дербі - «Реал» проти «Атлетико». Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт іспанської Прімери.
Зустріч пройшла в Мадриді на стадіоні «Сантьяго Бернабеу». Перший тайм завершився нулями на табло - обидві команди не досягли успіху в атаці.
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На 53-й хвилині рахунок відкрив нападник «Реала» Кріштіану Роналду, який відзначився після передачі Гарета Бейла. Для Роналду цей гол став 650-м в кар'єрі.
Гості зрівняли рахунок через чотири хвилини завдяки точному удару французького нападника Антуана Грізманна.
«Атлетико» набрав 68 очок і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. «Реал» набрав 64 очки і перебуває на третій сходинці.
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