Роналду забив 650-й гол у кар'єрі і приніс "Реалу" нічию з "Атлетико"

У мадридському дербі "Реал" і "Атлетико" поділили очки.

У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбулося мадридське дербі - «Реал» проти «Атлетико». Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт іспанської Прімери.

Зустріч пройшла в Мадриді на стадіоні «Сантьяго Бернабеу». Перший тайм завершився нулями на табло - обидві команди не досягли успіху в атаці.

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На 53-й хвилині рахунок відкрив нападник «Реала» Кріштіану Роналду, який відзначився після передачі Гарета Бейла. Для Роналду цей гол став 650-м в кар'єрі.

Гості зрівняли рахунок через чотири хвилини завдяки точному удару французького нападника Антуана Грізманна.

«Атлетико» набрав 68 очок і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. «Реал» набрав 64 очки і перебуває на третій сходинці.