"Сіті" програв дербі Манчестера "Юнайтед" і не зміг сьогодні достроково стати чемпіоном Англії

Гра завершилася з рахунком 2:3.

У Манчестері завершився центральний матч туру чемпіонату Англії з футболу, де "Сіті" приймав "Юнайтед" і поступився супернику.

Матч завершився з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм пройшов за повної переваги "Сіті" і завершився переконливою перемогою господарів поля з рахунком 2:0. На 25-й хвилині гол забив Венсан Компані, а на 31-й Ілкай Гюндоган подвоїв перевагу своєї команди. Крім того, господарі поля не реалізували ще ряд моментів, втративши шанс вести з різницею в 3-4 голи.

Після перерви картина гри різко змінилася. На 53-55 хвилинах Поль Погба протягом півтора міну зробив дубль і зрівняв рахунок. А на 69-й хвилині переможний гол у складі "червоних" забив Кріс Сиоллінг.

Таки чином, у "Сіті" залишилося 84 очки, в той час як у "Юнайтед" тепер 71 бал і розрив між командами складає 13 пунктів. Обом командам залишилося провести по 6 ігор в рамках англійської Прем'єр-ліги.