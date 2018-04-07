Директор "Шахтар-Сервіс": обидві команди люблять швидкісний, видовищний футбол, газон повинен відповідати вимогам

Агрономічна служба ФК "Шахтар" обов'язково скористається двотижневою паузою, щоб провести інтенсивний період відновлення газону

У наступну суботу стадіон ОСК «Металіст» прийме головне дербі країни - матч "Шахтаря" і "Динамо" в рамках чемпіонату України.

Стадіон пережив інтенсивний березневий період з матчами «Шахтаря», «Металіста-1925» і тренуваннями збірної України, повідомляє телеканал Футбол 1/ Футбол2.

У Харків вже прийшла справжня весна, і тепла погода сприяє зростанню і відновленню трави. Але навіть в умовах морозу жодних нарікань на полі не було. До поєдинку «Шахтар» - «Динамо» ще є достатньо часу, щоб працівники підготували газон. Вже відбулися роботи з подсеву трави і введення рідких добрив. Тому можна не сумніватися: 14 квітня в Харкові буде ідеальний «смарагдовий килим».

Генеральний директор компанії «Шахтар-Сервіс» Вадим Гунько в ексклюзивному інтерв'ю розповів про стан газону ОСК «Металіст»:

Читайте такожМаркевич: матч Шахтар — Динамо в Харкові ключовий в боротьбі за чемпіонство- На даний момент йде поступовий, повільний, але вірний процес відновлення. Ми знаємо вимоги нашого тренера і те, що обидві команди люблять швидкісний, видовищний футбол. Тому газон повинен відповідати вимогам.

На питання про те, що аауза між останнім і найближчим матчем складе два тижні і чи добре це, Гунько тметил: "Ця пауза - дуже до речі. Наша агрономічна служба обов'язково скористається цією паузою, щоб провести інтенсивний період відновлення газону".

Матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст" 14 квітня. Початок гри о 17.00.