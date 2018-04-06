Італійський "Інтер" і луганська "Зоря" погодили трансфер голкіпера Луніна

Перехід 19-річного воротаря луганської «Зорі» обійдеться клубу з Мілана в €6 мільйонів

Голкіпер луганської «Зорі» Андрій Лунін незабаром підпише контракт з італійським «Інтером» з Мілана.

Оголошення про підписання може з'явитися наступного тижня, повідомляє Sport.ua з посиланням на італійські ЗМІ.

Читайте такожГолкіпер "Зорі" Лунін готовий прийняти пропозицію італійського "Інтера"Трансфер 19-річного українця обійдеться клубу з Мілана в суму близько €6 мільйонів. Спортивний директор «Інтера» П'єро Аусіліо вже провів переговори. Очікується, що днями пройдуть зустрічі між представниками клубів та гравцем, а наступного тижня буде оголошено про перехід.

«Інтер» планує відразу віддати Луніна на один-два сезони в оренду в інший клуб Серії А для адаптації до чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що «Інтер» готовий купити Луніна за €10 мільйонів.