Квитки на матчі ЧС-2018 в Росії купили понад 4 тисячі українців

У ФІФА не конкретизують з яких саме регіонів були куплені квитки.

Кількість українців, які можуть відвідати матчі ЧС-2018 в Російській Федерації, збільшилася вдвічі після другого етапу продажу квитків, до 4140 вболівальників.

"На даний момент 4 140 квитків були виділені українським уболівальникам", – повідомили Футбол 24 в прес-службі ФІФА.

На початку лютого 2018 року, під час першого етапу продажу квитків з 14 вересня по 28 листопада 2017 року уболівальникам з України вже були розподілені 2087 квитків.

При цьому в ФІФА знову не конкретизують, з яких саме регіонів України надійшли заявки. Тобто невідомо, чи є серед них заявки від мешканців окупованого Росією Криму та окупованих районів на Донецькій Луганської областей.

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Другий етап продажу квитків на матчі ЧС-2018 проходив з 5 грудня 2017 року по 3 квітня 2018 року. 31 січня завершився період так званого продажу квитків шляхом випадкового жеребкування, а з 13 березня по 3 квітня пропуски на матчі ЧС-2018 реалізовувалися в режимі реального часу в порядку живої черги на сайті ФІФА.

18 квітня 2018-го стартує останній етап продажу квитків. У вболівальників буде остання можливість придбати квитки онлайн в режимі реального часу і в порядку живої черги (за умови їх наявності).

Раніше офіційний сайт ФІФА оприлюднив інформацію, що станом на 3 квітня 2018 року продано понад 1,7 мільйона квитків на ЧС-2018.