Стадіон "Аякса" буде носити ім'я легенди футболу Кройффа
15:53, 05 квітня 2018Футбол
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"Амстердам Арена" буде перейменована з наступного сезону.
"Амстердам Арена" / ESSMA
Домашня арена «Аякса» «Амстердам Арена» з наступного сезону буде названа на честь легендарного гравця Йохана Кройффа, повідомляє офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, Кройфф виступав за «Аякс» з 1964-го по 1973-й і з 1981-го по 1983 рік. Після завершення кар'єри також був тренером з 1986-го по 1988 рік.
З командою Кройфф виграв вісім чемпіонських звань в Голландії, завоював три Кубка європейських чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Міжконтинентальний кубок.
Помер Кройфф 24 березня 2016 року у віці 68 років.
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