Стадіон "Аякса" буде носити ім'я легенди футболу Кройффа

"Амстердам Арена" буде перейменована з наступного сезону.

Домашня арена «Аякса» «Амстердам Арена» з наступного сезону буде названа на честь легендарного гравця Йохана Кройффа, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Кройфф виступав за «Аякс» з 1964-го по 1973-й і з 1981-го по 1983 рік. Після завершення кар'єри також був тренером з 1986-го по 1988 рік.

З командою Кройфф виграв вісім чемпіонських звань в Голландії, завоював три Кубка європейських чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Міжконтинентальний кубок.

Помер Кройфф 24 березня 2016 року у віці 68 років.