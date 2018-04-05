Стадіон "Аякса" буде носити ім'я легенди футболу Кройффа

15:53, 05 квітня 2018
Футбол
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"Амстердам Арена" / ESSMA

Нагадаємо, Кройфф виступав за «Аякс» з 1964-го по 1973-й і з 1981-го по 1983 рік. Після завершення кар'єри також був тренером з 1986-го по 1988 рік.

З командою Кройфф виграв вісім чемпіонських звань в Голландії, завоював три Кубка європейських чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Міжконтинентальний кубок.

Помер Кройфф 24 березня 2016 року у віці 68 років.

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Теги: #Аякс#Йохан Кройфф