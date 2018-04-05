"Боруссія" вирішила продати Ярмоленка цього літа

14:04, 05 квітня 2018
Футбол
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Ярмоленко ще не готовий вийти на поле в матчі чемпіонату Німеччини / Isport

Також "Боруссія" розірве угоди з Джеремі Толяном, Нурі Шахіном, Гонсало Кастро, Александром Ісааком, Еріком Дурмом тощо.

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У поточному сезоні український легіонер Андрій Ярмоленко провів 24 матчі в складі "Боруссії", в яких забив 6 голів і зробив 4 результативні передачі. Через травму сухожилля 28-річний хавбек останній раз виходив на поле 27 січня і лише нещодавно повернувся до тренувального процесу.

"Боруссія" після 28 турів Бундесліги посідає 3-є місце, відстаючи від лідера - "Баварії" - на 21 очко. В останньому турі "Баварія" познущалася над дортмундцями, обігравши принципового суперника з рахунком 6:0.

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Теги: #Боруссія Дортмунд#Андрій Ярмоленко