"Боруссія" вирішила продати Ярмоленка цього літа

Дортмундці влаштують велику чистку складу у зв'язку з незадовільними результатами команди.

Дортмундська «Боруссія», яка проводить невдалий сезон, влітку може влаштувати чистку складу. Команду залишать 8 гравців, серед яких і українець Андрій Ярмоленко, повідомляє Bild.

Також "Боруссія" розірве угоди з Джеремі Толяном, Нурі Шахіном, Гонсало Кастро, Александром Ісааком, Еріком Дурмом тощо.

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У поточному сезоні український легіонер Андрій Ярмоленко провів 24 матчі в складі "Боруссії", в яких забив 6 голів і зробив 4 результативні передачі. Через травму сухожилля 28-річний хавбек останній раз виходив на поле 27 січня і лише нещодавно повернувся до тренувального процесу.

"Боруссія" після 28 турів Бундесліги посідає 3-є місце, відстаючи від лідера - "Баварії" - на 21 очко. В останньому турі "Баварія" познущалася над дортмундцями, обігравши принципового суперника з рахунком 6:0.