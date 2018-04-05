WADA залишило у силі дискваліфікацію капітана "Шахтаря" Срни на 17 місяців через допінг

Гравець зможе повернутися на поле в серпні цього року.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вирішило залишити в силі рішення Національного антидопінгового центру України щодо дискваліфікації капітана "Шахтаря" Даріо Срни на 17 місяців за вживання допінгу.

Про це повідомила прес-служба WADA в коментарі сайту "Футбол 24".

"WADA вирішило не апелювати у цій справі, – відповіли у Всесвітньому антидопінговому агентстві на запит ЗМІ. – Тим не менше, національна антидопінгова організація і ФІФА мають право скористатися апеляцією, якщо це дозволяє зробити дедлайн на подачу апеляції".

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На це рішення української інстанції могла бути подана апеляцію в Спортивний арбітражний суд в Лозанні (Швейцарія), але WADA відзначило, що таким правом не скористалося.

Нагадаємо, капітан "Шахтаря" Даріо Срна був дискваліфікований Національним антидопінговим центром на 17 місяців. Термін дискваліфікації почався з дати взяття проби – 22 березня 2017 року.

Відповідно, Даріо Срна зможе повернутися на поле 22 серпня 2018 року, а до тренувань з командою – за два місяці до закінчення строку відсторонення, тобто з 22 червня 2018 року.