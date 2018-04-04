На матч "Шахтар" - "Динамо" вже продано близько 10 тисяч квитків

Центральна гра весняної частини УПЛ відбудеться 14 квітня.

Начальник відділу продажів ФК «Шахтар» Олександр Мурадов розповів про інтерес публіки до поєдинку «Шахтар»-«Динамо»:

- В касах і в наших інших каналах продажу ми бачимо значний зріст: на сьогоднішній день продано більше 10-ти тисяч квитків. На цей матч ми очікуємо повний стадіон, - зазначив Мурадов в інтерв'ю телеканалам «Футбол 1»/«Футбол 2».

Також Олександр розповів про акції, приурочені до майбутнього поєдинку:

- Найголовніша акція спрямована на підтримку дитячого футболу в Харкові: кожен чоловік, який купить квиток на футбол, зробить свій внесок у розвиток дитячого футболу. З кожного проданого квитка п'ять гривень піде на покупку м'ячів для дітей, які займаються футболом у Харкові.

Для кожної групи вболівальників у нас є свої пропозиції. Для дітей та їх батьків є окремий сектор з ігровим майданчиком. Для студентів - спеціальні промопредложения і знижки. Для кожної групи вболівальників у нас є щось цікаве.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст" 14 квітня. Початок гри - о 17.00.