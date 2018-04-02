Стала відома декларація за 2017 рік президента ФФУ Павелка

Президент Федерації футболу України задекларував 650 тисяч євро, 325 тисяч доларів і 950 тисяч гривень готівки.

За 2017 рік президент ФФУ Андрій Павелко задекларував 650 тисяч євро, 325 тисяч доларів і 950 тисяч гривень готівки.

Про це повідомила Трибуна з посиланням на сайт Єдиного державного реєстру декларацій.

У 2016 році на рахунках Андрія Павелка було 650 тисяч євро, 360 тисяч доларів і 1,27 млн гривень відповідно.

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Також Павелко тримає 58 308 грн, 454 євро в «Ощадбанку» і 221 долар в банку ПУМБ (у 2016 – 58 418, 458 і 220 відповідно).

Заробітна плата Павелка за 2017 рік склала 256 453 грн (у 2016 – 160 тисяч). Крім того, він отримав два подарунки на суму 5 922 грн і 2 659 грн.

Ще президент ФФУ задекларував 12 наручних механічних годинників, серед яких є Rolex і Breguet, а також запонки.

Як і в минулому році, Павелко не задекларував ні власного житла, ні автомобіля. Він більше не орендує готельний номер площею 34,4 кв. м у державного підприємства «Готельний комплекс «Національний», але продовжує орендувати автомобіль Lexus LS 600 HL.

Як повідомляв УНІАН, син Петра Порошенка розповів про свої скромні доходи в 2017 році.