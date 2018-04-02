Морозов: у разі перемоги "Шахтаря" питання з чемпіонством буде майже вирішене

На думку фахівця сьогоднішній рівень "Динамо" не набагато вище "Зорі".

Заслужений тренер України Сергій Морозов оцінив шанси команд на успіх у ключовому протистоянні цієї весни – матчі «Шахтар» - «Динамо» у коментарі Терикону:

- Я думаю, в разі перемоги «Шахтаря», питання про чемпіонство буде вирішено відсотків на 70-80. Якщо буде нічия, то питання залишається відкритим. Шість очок відриву - це не дуже багато. Тим більше, що є моменти, як у матчі «Зоря» - «Шахтар», із суддівськими помилками. Навмисними чи ні - складно сказати. Тому, питання полемічний. «Шахтар» і "Динамо" ще грають два матчі. У разі перемоги «Шахтаря», питання з чемпіонством буде майже вирішене, - почав Морозів.

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На аргумент про те, що «Динамо» набрало кондиції, судячи з останніх матчів чемпіонату і, у зв'язку з цим, яка ймовірність, що столична команда знову відвезе з Харкова перемогу, зауважив: "Учора, наприклад, в матчі з «Зорею», «Шахтар» не залишив жодного шансу. Команда грала майже чвертьфіналіст Ліги Чемпіонів і команда українського чемпіонату. 3:0 - це ще пощастило «Зорі». Це показник рівня. Якщо на сто відсотків зіграє «Шахтар», то не думаю, що молоді гравці «Динамо», які набувають досвід у міжнародних матчах (і це позитивний момент), зможуть впоратися з бразильцями «Шахтаря». А сьогодні рівень київського «Динамо» не набагато вище рівня «Зорі».

А на питання про те, чи є матч «Шахтар» - «Динамо» вирішальним для тренера киян Хацкевича, зазначив: "Я з великою повагою ставлюся до тренерам «Динамо», які працювали в останні два десятки років. Михайличенко, Дем'яненко, Олег Блохін, Хацкевич. При всій повазі до колишнім футболістам, їм складно досягти того рівня, на який підняв «Динамо» Валерій Лобановський. Планка поставлена високо. Ніхто з них не дотягує туди. А «Динамо» повинен тренувати такого рівня спеціаліст, як Лобановський, як Луческу, можна назвати ще цілий ряд європейських тренерів. Або ж молодий, але здатний український тренер. Свого часу було багато розмов про те, щоб команду очолив Григорчук. Міг би спокійно працювати і Маркевич, якщо б у нього не було особистого конфлікту з керівниками «Динамо». Адже він довів, що він тренер високого рівня. Але є внутрішні питання, чому весь час призначаються «пташенята гнізда Петрова».

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Динамо» відбудеться на ОСК «Металіст» у Харкові 14 квітня. Квитки на гру можна придбати в касах стадіону або в мобільному додатку від клубу зі знижкою 20%.