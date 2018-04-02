Футбольні фанати в Маріуполі скандували на адресу Порошенка - "Чемодан, вокзал, Мальдіви!" (відео)
15:57, 02 квітня 2018Футбол
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Вболівальники ультрас відреагували на недавню поїздку Петра Порошенка на Мальдівські острови.
Вболівальники ультрас на матчі "Маріуполь" - "Динамо" з банером на адресу Петра Порошенка / скріншот
Футбольні фанати не дуже тепло зустріли президента України Петра Порошенка на матчі "Маріуполь" - "Динамо", який відбувся у неділю в Маріуполі.
Частина фанатів вивісила на трибуні великий банер з написом "Чемодан, вокзал, Мальдіви", а також скандувала кричалку з аналогічним текстом.
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Таким чином вболівальники ультрас відреагували на недавню поїздку Петра Порошенка на Мальдівські острови. За даними ЗМІ, відпочинок обійшовся першій особі держави в 500 тисяч доларів.
Під час матчу "Маріуполь" - "Динамо" на стадіоні почалися заворушення і сутички між фанатами, в ході яких постраждали кілька людей.
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