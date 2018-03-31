"Ювентус" обіграв "Мілан" в центральному матчі туру італійської Серії А

Гра завершилася з рахунком 3:1.

В Турині завершився центральний матч туру чемпіонату Італії з футболу, в якому "Ювентус" приймав "Мілан" й обіграв принципового суперника.

Матч завершився з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі відкрили рахунок на 8-й хвилині матчу після точного удару Паулу Дібали. Але, рівно за 20 хвилин на 28-й, Леонардо Бонуччі зрівняв результат - 1:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму - на 79-й хвилині, коли Хуан Куардадо забив другий гол "Ювентуса". А на 87-й хвилині Самі Хедіра забив третій гол у ворота суперника.

Таким чином, "Ювентус" набрав 78 очок в 30 матчах (25 перемог, 3 нічиї і 2 поразки), у той час як у "Мілана" залишилося 50 очок в 29 іграх і 6-е місце в таблиці.